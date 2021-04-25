Наследили: следы российских диверсантов ГРУ привели в Болгарию
Взрывы на военных складах в Болгарии произошли в 2014 году при невыясненных обстоятельствах. Расследователи установили связь между взрывами в и российской военной разведкой.
Один из бывших министров обороны Болгарии призвал возобновить расследование причин взрывов на военных складах, которые произошли в 2014 году при невыясненных обстоятельствах.
Об этом сообщает “Радио Свобода”.
28 февраля 2014 года в результате взрыва комплекса “Арсенал” в городе Казанлык, к востоку от Софии, была частично разрушена мастерская по производству пороха, в результате чего погиб один человек.
Три других взрыва произошли в течение 2014 года в разных местах на территории Болгарии, где производится оружие и боеприпасы. Самый смертоносный из них произошел на заводе Миджур в селе Горни-Лом, в результате чего погибли 15 человек, еще 2 были ранены.
Расследование “Радио Свобода” содержит свидетельства возможной связи между взрывами в Болгарии с российской военной разведкой.
Сведения о полете и данные GPS, собранные OSINT-сообществом Bellingcat, свидетельствуют о том, что еще один из вероятных агентов ГРУ осуществлял регулярные поездки в Болгарию и из нее, незадолго до взрывов в 2014 году.
Позже, примерно во время взрывов весной 2015 года на болгарском заводе оружия в Иганово, по крайней мере шесть россиян, которые были идентифицированы или вероятно являются агентами ГРУ, регулярно посещали Болгарию.
Напомним:
- Чехия назвала российскую разведку виновной в подрыве склада боеприпасов в Врбетицях в 2014 году.
- К подрыву причастны те же оперативники, которые подозреваются в отравлении российского разведчика-перебежчика Сергея Скрипаля. Анатолий Чепига (Руслан Боширов) в Чехии работал под именем Руслан Табаров, а Александр Мишкин (Александр Петров) – под именем Николай Попа.