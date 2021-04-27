ГРУ РФ считало, что взрывает в Чехии боеприпасы для Украины

Взрывы в 2014 году на складах боеприпасов в Чехии были частью операции Кремля, целью которых было снизить возможность Украины сопротивляться российской агрессии.

Взрывы в 2014 году на складах боеприпасов в Чехии были частью долговременной операции ГРУ, направленной на уменьшение обороноспособности Украины.

Об этом говорится в расследовании Bellingcat.

Отмечается, что операция была начата летом 2014 года после установления ГРУ контроля над разрозненными группировками боевиков на востоке Украины. Миссия, в которой участвовал элитное диверсионное подразделение ГРУ (военная часть 29155), включала несколько смежных операций, среди которых были взрывы на складах Врбетице, покушение на бизнесмена Эмилиана Гебрева – руководителя болгарской компании EMCO, что продает оружие.

Кроме того, диверсанты, вероятно, стоят за одним из трех взрывов на складах боеприпасов в Болгарии, произошедших в 2015 году.

Телефонные разговоры, исследованы Bellingcat, свидетельствуют, что несколько членов подразделения 29155 активно общались с российскими военными, размещенными на Донбассе, а также с полевыми командирами боевиков, воевавшими против центральной власти в Киеве в 2014 и 2015 годах.

Ранее компания EMCO подтвердила, что в конце 2014 года поставляла боеприпасы в Украину. В свою очередь источники, близкие к украинским военным закупкам, подтвердили, что эти поставки сыграли решающую роль в повышении обороноспособности ВСУ.

В то время EMCO была одной из двух компаний стран ЕС, которые специализируются на производстве новейших боеприпасов, совместимых с оружием советского производства. При этом вторая компания полностью контролировалась россиянами.

Bellingcat отмечает, что российская разведка в то время обращалась к торговцам оружием, у которых были боеприпасы, совместимые с украинской артиллерией, предлагая выкупить их продукцию по значительно более высоким ценам. Это делалось только для того, чтобы боеприпасы не получила Украина.

EMCO подтвердила, что Украина импортировала боеприпасы в период с декабря 2014-го по февраль 2015 года на основании контракта, подписанного 10 ноября 2014 года. Большая часть боеприпасов, в том числе 5000 снарядов калибра 152 мм, была экспортирована в Украину в январе 2015 года. Последняя поставка была осуществлена 26 февраля 2015-го.

После подписания мирного соглашения в Минске компания якобы прекратила действие соглашения, общая стоимость которого составила более 25 млн евро. При этом Украине был продан не весь законтрактованный объем.

Напомним: