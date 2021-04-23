Россия готовится ввести в Украину регулярные войска на Пасху, после провокации-теракта, – Штаб ООС

Командование операции Объединенных сил сообщает об угрозе провокаций во время Пасхальных праздников с последующим введением российских войск.

По информации, которая стала известна разведке ООС от представителей управления 2-го армейского корпуса российско-оккупационных войск, 25 апреля этого года запланировано проведение ряда провокаций против Украины с использованием вооружения и военной техники с нанесением маскировки типа “пиксель”, которое используется подразделениями Вооруженных Сил Украины.

Установлено, что одна из таких провокаций должна состояться на Дебальцевском направлении с привлечением наемников “Союза Добровольцев Донбасса”, которые получили соответствующие указания от своих кураторов по имитации наступления на позиции 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса с целью разрушения инженерно-фортификационного оборудования лидирующих позиций и нанесения потерь подразделениям этой же бригады.

При этом не исключаются потери также среди гражданского населения.

“Кроме того, вызывает возмущение цинизм руководства российских оккупационных войск, которым спланировано осуществление террористических актов во время проведения Пасхальной службы в одном из религиозных учреждений Московского патриархата, что может привести к массовым потерям среди прихожан”, – говорится в сообщении.

В командовании ОС отмечают, что указанное позволит России обвинить Украину в пренебрежении моральными, религиозными принципами и геноциде собственного народа, а также ввести на территорию Украины регулярные войска ВС Российской Федерации.

В свою очередь, командование Объединенных сил уверяет, что полностью придерживается Минских договоренностей. Вину за возможную эскалацию конфликта, а также гибель гражданского населения и военнослужащих Вооруженных Сил Украины возлагает исключительно на руководство российско-оккупационных войск.

Ранее оккупационная власть подконтрольных России районов Донецкой области обвинила Украину в обстреле окраин Горловки из артиллерии калибра 152 мм. Украина это обвинение отвергла.

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