Не пнет только ленивый: на Россию “наехала” даже Колумбия

Посол России в Боготе Николай Тавдумадзе получил ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства Колумбии российским самолетом. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Клаудиа Блум.

«МИД [Колумбии] от имени национального правительства вручил официальное сообщение послу России в Боготе, в котором выразил решительный протест в связи с нарушением российским самолетом 19 апреля воздушного пространства Колумбии», — говорится в сообщении в Twitter.

"La Cancillería, en nombre del Gobierno nacional, entregó una comunicación oficial al embajador de Rusia en Bogotá manifestándole su enérgica protesta por la situación generada por una aeronave rusa que este 19 de abril violó el espacio aéreo de Colombia", Canciller Claudia Blum pic.twitter.com/zTghZepRY7 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 20, 2021

Российский посол подтвердил, что его вызвали в МИД Колумбии для разговора с министром.

Военно-воздушные силы (ВВС) Колумбии ранее сообщили, что подняли в небо самолеты-перехватчики для сопровождения российского самолета Ил-96-400ВПУ. По данным ВВС Колумбии, борт летел из Москвы и имел разрешение на пролет.

Однако национальная система противовоздушной обороны обнаружила, что самолет вошел в воздушное пространство страны в районе, отличающемся от разрешенного.

Колумбийские военные напомнили об аналогичных ситуациях, которые произошли 31 августа 2019 года, 19 апреля 2020 года и 21 июля 2020 года, а также о том, что 30 октября и 1 ноября 2013 года два российских бомбардировщика типа Ту-160 нарушили воздушное пространство Колумбии.

Как сообщалось, ранее многие страны мира в очередной раз выслали большую группу российских шпионов, которые работали под прикрытием дипломатов в иностранных посольствах РФ.

Самым громким оказался демарш Чехии – Прага выслала 18 российских шпионов, а также объявила в розыск сотрудников ГРУ ГШ РФ Мишкина и Чепигу, которые “засветились” во время отравления Сергея Скрипаля. Теперь стало известно, что они также причастны к взрыву боеприпасов на складе в 2014 году. Боеприпасы предназначались для Украины.