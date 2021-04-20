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Не пнет только ленивый: на Россию “наехала” даже Колумбия

Россия получила протест из-за нарушения воздушного пространства Колумбии.

Посол России в Боготе Николай Тавдумадзе получил ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства Колумбии российским самолетом. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Клаудиа Блум.

«МИД [Колумбии] от имени национального правительства вручил официальное сообщение послу России в Боготе, в котором выразил решительный протест в связи с нарушением российским самолетом 19 апреля воздушного пространства Колумбии», — говорится в сообщении в Twitter.

Российский посол подтвердил, что его вызвали в МИД Колумбии для разговора с министром.

Военно-воздушные силы (ВВС) Колумбии ранее сообщили, что подняли в небо самолеты-перехватчики для сопровождения российского самолета Ил-96-400ВПУ. По данным ВВС Колумбии, борт летел из Москвы и имел разрешение на пролет.

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Однако национальная система противовоздушной обороны обнаружила, что самолет вошел в воздушное пространство страны в районе, отличающемся от разрешенного.

Колумбийские военные напомнили об аналогичных ситуациях, которые произошли 31 августа 2019 года, 19 апреля 2020 года и 21 июля 2020 года, а также о том, что 30 октября и 1 ноября 2013 года два российских бомбардировщика типа Ту-160 нарушили воздушное пространство Колумбии.

Как сообщалось, ранее многие страны мира в очередной раз выслали большую группу российских шпионов, которые работали под прикрытием дипломатов в иностранных посольствах РФ.

Самым громким оказался демарш Чехии – Прага выслала 18 российских шпионов, а также объявила в розыск сотрудников ГРУ ГШ РФ Мишкина и Чепигу, которые “засветились” во время отравления Сергея Скрипаля. Теперь стало известно, что они также причастны к взрыву боеприпасов на складе в 2014 году. Боеприпасы предназначались для Украины.

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