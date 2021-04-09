Информация о яхте на которой якобы отдыхает Порошенко.

Суд арестовал яхту Медведчука, которой нет в Украине

Арестованная яхта сейчас стоит в Крыму. После суда начнется процедура передачи яхты в АРМА, а потом ее объявят в розыск.

Херсонский городской суд по ходатайству прокуратуры АР Крым наложил арест на украинское судно-нарушитель порядка въезда и выезда на оккупированный полуостров – яхту, принадлежащую народному депутату фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктору Медведчуку.

Арестованная яхта сейчас стоит в Крыму. По окончанию судебных рассмотрений власти планируют начать процедуру передачи яхты в Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА), а потом ее объявят в розыск, рассказали ZN.UA источники в правоохранительных органах.

В продолжение ранее санкционированных заместителем Генерального прокурора Гюндузом Мамедовым обысков в офисах Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор-Право народа» Медведчука, в пятницу, 9 апреля, наложен арест на судно ROMANCE 1, рассказали в ОГП.

Судно неоднократного нарушало порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из полуострова, добавили в прокуратуре.

“По ходатайству прокуратуры автономии и следственного управления ГУ СБУ в АР Крым Херсонский городской суд наложил арест на украинское судно “РОМАНС 1″, которое нарушило порядок въезда/выезда на оккупированный полуостров”, – сообщили агентству “Интерфакс-Украина” в прокуратуре Крыма.

В прокуратуре говорят, что экипаж судна после оккупации Крыма, зная, что с июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов в Крыму и Севастополе, в октябре 2017 года заходил в закрытые порты “Ялта” и “Севастополь”.

СБУ также подтвердила информацию о том, что арестованное судно принадлежит Медведчуку.

“По материалам СБУ суд арестовал яхту, которая принадлежит Виктору Медведчуку”, – говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Прокуратура АР Крым и города Севастополь осуществляет процессуальное руководство в уголовном желе по фактам нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию.

“Нахождение судов в закрытых морских портах на территории оккупированного полуострова квалифицируется ка действие, которые подрывает суверенитет Украины и нарушает нормы национального законодательства, что влечет за собой уголовную ответственность собственников судов, операторов и капитанов”, – отмечают в прокуратуре.

Санкции против пророссийского политика Виктора Медведчука в Украине обошли несколько «болевых точек» народного депутата. Не попала под санкций и одна из самых дорогих яхт в мире – пятипалубная Royal Romance, стоимость которой достигает 200 милионов долларов. Яхтой владеет записанный на Оксану Марченко офшор Fregata Marine Ltd.