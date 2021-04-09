“На укропов спишем”: российский куратор приказал ударить по “своим”

. Переговоры оккупантов перехватила украинская разведка.

Согласно обнародованным данным, разговор состоялся 7 апреля. Кадровый российский военнослужащий, куратор и командир гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона (базируется в оккупированном Новоазовске) с позывным «Ростов» давал приказы первому замначальника штаба ГСАДН Чепишко А.В.

Куратор от РФ продиктовал наемнику координаты целей, по которым нужно нанести удар. Однако в ходе разговора выяснилось, что по этим координатам базируются боевики.

На заявление, что «это же наши», «Ростов» ответил: «Та тебе не насрать – наши не наши, приказ есть – выполняй!».

Чепишко не унимался и снова заявил, что ударом накроет позиции «Варяг».

«Слушай сюда! Они мясо. Их не жалко. Или ты хочешь на их место? Нашим нужна война? Они ее получат. А наши, которые на «ленте» (граница между РФ и оккупированными территориями), смогут наконец-то полноценно зайти. Ты меня понял?», — сказал ему куратор.

Боевик ответил, что приказ понял, но «парней жалко». На что российский военный ему сказал: «Жалко у пчелки».

«На укропов спишем. Потом разберемся с их семьями. Главное начать активную стадию. На войну спишем», — добавил «Ростов».

После этого Чепишко передал координаты и приказал открыть огонь командиру орудия второго расчета Демичу Н. В. (позывной «Чаган»).