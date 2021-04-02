Украина и Россия прекратили совместные туристические проекты

Украина вышла из договора о сотрудничестве с Россией в области туризма, который был подписан 16 июля 1999 года.

Украина вышла из договора о сотрудничестве с Россией в области туризма, который был подписан 16 июля 1999 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан.

Решение принято из-за вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, которая поставила крест на сотрудничестве в области туризма.

Международные договоры Украины, заключенные от имени правительства, которые не нуждались в ратификации в Верховной Раде или утверждении президентом, могут быть прекращены постановлением Кабинета министров.

Министерство иностранных дел должно уведомить правительство РФ о решении Кабмина.

Напомним, что в 2019 году Кабинет Министров приостановил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией. Оно действовало с 1995 года.