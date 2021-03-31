Карантин Путина обошелся в миллиарды

3,5 млрд рублей получили кремлевские гостиницы, санатории и пансионаты, где были организованы обсервации для авиаторов, водителей, встречающихся с президентом Владимиром Путиным.

Управление делами президента России выделило кремлевским учреждениям на борьбу с эпидемией коронавируса в 2020 году 7,3 млрд рублей. Половину этой суммы, 3,5 млрд рублей, в виде субсидий и контрактов получили кремлевские гостиницы, санатории и пансионаты, где были в том числе организованы обсервации для авиаторов, водителей, медиков и просто людей, встречающихся с президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает BBC, изучив данные госконтрактов и сайта “Госрасходы”.

Заказывало такие услуги Управделами президента в 12 принадлежащих ему гостиницах и санаториях в Москве, Подмосковье, Сочи и Ялте в аннексированном Крыму. Издание указывает, что фактически деньги на обсервацию людей, имеющих контакты с первыми лицами, обращаются внутри структур Управделами.

Деньги, по данным ВВС, Управление делами президента получило из резервного фонда правительства на меры против распространения коронавируса. Всего было выделено более 6,4 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей было выделено секретным распоряжением правительства.

Самым крупным заказчиком номеров стал специальный летный отряд “Россия”, который обслуживает высших лиц государства. За прошлый год авиаторы заплатили по контрактам 840 млн рублей.

Перед парадом в честь 75-летия Победы на Красной площади 24 июня 203 приглашенных, в том числе, по данным Bloomberg, 80 ветеранов, которые были на трибуне рядом с президентом, две недели находились на карантине в подмосковном оздоровительном комплексе “Клязьма”. На это было потрачено 19,5 млн рублей. Около 2 млн рублей управление заплатило за номера в своем же конгресс-парке “Волынское” для семи ветеранов, которым Путин 12 июня вручил медали Героев Труда.

По данным сайта госзакупок, специальный летный отряд “Россия”, а также транспортный комбинат “Россия”, Центральная клиническая (“кремлевская”) больница и само УДП заключили в год пандемии более 25 долгосрочных сделок по резервированию с открытыми датами номеров, апартаментов и люксов в кремлевских гостиницах. Общий объем таких контрактов составил почти 900 млн рублей. Больше половины обязательств по ним уже исполнены.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что “все ведомства несут дополнительные расходы в связи с карантинными мероприятиями, в связи с санитарным режимом из-за пандемии, это общая практика”. По его словам, обеспечивающие деятельность руководства страны люди проходят соответствующие карантинные процедуры, и “это абсолютно нормальная ситуация”.

Как сообщал “Проект”, российским чиновникам и официальным лицам, которым предстоит встретиться или оказаться рядом с Путиным, приходится отбывать очень строгий карантин, невзирая на регалии и возраст. Правило, как утверждает издание, распространяется на всех желающих быть рядом с президентом без исключения.

Издание также утверждало, что Путину оборудовали два одинаковых рабочих кабинета в его резиденциях в подмосковном Ново-Огареве и в Сочи, что “позволило выдавать встречи с чиновниками и бизнесменами в Сочи за встречи в Ново-Огареве”.

В комментарии Daily Storm Песков сказал, что это “очередные глупости”. “Президент работает в Москве. Ездит в командировки. Практически каждый день у него есть публичные мероприятия. Я уже много раз говорил: мы представляем себе, кто за этим стоит”, – сказал он.