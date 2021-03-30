Орлы Авакова “спалились”: Евросолидарность обнаружила слежку за Кононенком, филеров задержали

Виктор Кононенко уже пятый день наблюдал за собой наружку. “Топтунами” оказались сотрудники министерства внутренних дел.

Партия «Европейская Солидарность» заявила о незаконной слежке полиции за ветераном войны и депутатом Киевского городского совета Виктором Кононенко.

Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Телеграм-канале.

По его мнению, слежка может быть связана с заявлениями о якобы причастности партии ЕС и лично Порошенко к раскрашиванию Офиса Президента и разбиению стекол на двери на Банковой.

“Направил в суд иск против МВД и лично Антона Геращенко с требованием признать эту информацию недостоверной. Которая унижает мою честь и достоинство, наносит ущерб репутации”, – заявил Порошенко.

Экс-президент рассказал, что это уже не первый случай наблюдения за его политической силой. Летом прошлого года на незаконной слежке за партийным офисом попались горе-детективы ГБР.

“Требуем от властей прекратить эту позорную практику использования правоохранительных органов для преследования оппозиции. Такие действия власти свидетельствуют не о европейском выборе, а о попытке превратить Украину в Россию. Не допустим преследования оппозиции!”, – заявил Порошенко.

Кроме того, Телеграм-канал ПУТЧ опубликовал видео, на котором видно как Кононенко задерживает “наружку”, а им оказывается сотрудник МВД.

Виктор Кононенко уже пятый день наблюдал за собой наружку. “Топтунами” оказались сотрудники министерства внутренних дел.

Кононенко Виктор Ионасович – генерал-лейтенант СБУ является охраняемой персоной, поскольку имеет доступ к государственной тайне. В 2015-2017 Кононенко возглавлял объединенный штаб СБУ в зоне АТО.