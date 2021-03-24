ЕС не нужен русский “Спутник”

Европейский союз не нуждается в российской вакцине от COVID-19 “Спутник V”.

Об этом заявил глава комиссии ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала TF1. По его словам, для достижения коллективного иммунитета Евросоюзу хватит четырех уже одобренных вакцин.

“С марта по июнь мы поставим от 300 до 350 млн доз вакцин в Европу. Поскольку Европа – континент, на котором больше всего вакцин (четыре), которые одобрены медицинскими регуляторами, мы первый континент в плане производства вакцин. Нам абсолютно не нужен “Спутник V”, – сказал Бретон.

Таким образом, есть вероятность, что к середине июля удастся “достичь иммунитета на всем континенте”, подчеркнул еврокомиссар.

При этом он отметил, что ЕС должен помочь России с производством вакцины “Спутник V”, если это необходимо. По его словам, у России возникают проблемы с производством препарата, а россияне “с трудом получают доступ” к нему.

По последним официальным данным, в России было сделано около 7 миллионов прививок – в пересчете на душу населения это меньше, чем в большинстве стран ЕС.