В Турции “черный понедельник”: лира обвалилась на 10% после решений Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Москве 23 сентября 2015 года на открытии крупнейшей мечети в Европе

Решение проблем турецкой экономики уже много лет лежит не в экономической плоскости, а в политической.

В Турции сегодня черный понедельник. Лира обвалилась на 10% и сейчас курс к доллару почти 8 лир. Хорошо только туристам, которые пока могут выигрывать на обмене, покупая местные товары и услуги в лирах…

И все это на фоне запуска процесса по запрету прокурдской партии, выхода из Стамбульского соглашения о противодействии насилию в отношении женщин.

За неполные два года Президент Эрдоган поменял четвертого главу Центробанка. В пятницу снял с должности, в понедельник рынки ответили обвалом лиры.

Турции долго удавалось удерживать экономику стимуляцией роста экономики (дешевые кредиты, но сопутствующая девальвация лиры, инфляция и дефицит платежного баланса), временами стабилизируя инфляцию повышением ставок, сопровождаемого сокращением экономики и ростом безработицы.

Ресурс обоих инструментов исчерпан. Сейчас в стране и высокая безработица, и дефицит баланса и очень скромный рост экономики.

Бывший глава госказначейства страны Махфи Эгильмез последние несколько лет пишет – решение проблем турецкой экономики уже много лет лежит не в экономической плоскости, а в политической. Нет разделения власти, ухудшилась ситуация с независимостью судебной системы. Эрдоган, установив три года назад суперпрезидентскую систему, теперь и премьер-министр (такой должности уже нет, президент – глава кабинета) и фактический глава Центробанка (меняет формальных глав в любой момент) и подмена парламента (выходит из соглашения, ратифицированного Меджлисом и ставшего частью национального законодательства).