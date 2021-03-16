СБУ нашло документы, подтверждающие преступность Харьковских соглашений (фото)

СБУ провела обыски в структурах, привлеченных к подготовке и ратификации «Харьковских соглашений»

Сотрудники СБУ провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых «Харьковских соглашений», сообщает пресс-служба ведомства.

Среди прочего, обыски проводились в Верховной Раде Украины, в частности ее комитетах; Главном научно-экспертном управлении ВРУ; Совете национальной безопасности и обороны Украины; Министерстве иностранных дел Украины; Кабинете Министров Украины совместно с Государственным бюро расследований.

“Во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия указанных документов осознавало об их последствиях”, – говорится в сообщении.

В частности, подтверждают об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и нанесении ущерба экономическим интересам.

Следственные действия проводились для установления обстоятельств, подлежащих документированию в уголовном производстве.