Российским шпионам-дипломатам в Украине напомнили о Крыме

“Российские дипломаты, а по совместительству кадровые сотрудники ГУ ГШ ВС и ФСБ РФ, в знак солидарности с украинским народом, разместили в местах своего проживания и работы соответствующие информационные материалы”

Ко дню оккупации Крыма в Киеве возле мест проживания российских дипломатов, которые являются еще и сотрудниками спецслужб РФ, появились напоминания о преступлении России.

Журналист Роман Бочкала опубликовал на своей странице в Фейсбук фотографии, на которых размещены фотографии сотрудников российских спецслужб, и подпись:

“Я, сотрудник посольства РФ в Украине, разведчик, убежден: Крым – это Украина”.

Кроме того, на служебные автомобили этих людей были наклеены тризубы.

“Пока мы с вами спали произошло нечто неожиданное. Этой ночью российские дипломаты, а по совместительству кадровые сотрудники ГУ ГШ ВС и ФСБ РФ, в знак солидарности с украинским народом, разместили в местах своего проживания и работы соответствующие информационные материалы. Так они выразили свое возмущение фактом незаконной аннексии Россией АР Крым. Отдельные кремлевские «дипломаты» даже наклеили на служебных автомобилях тризуб. Какие молодцы. Прозрение!”, – говорится в сообщении журналиста.

Как известно, 16 марта 2014 года Россия провела незаконный “референдум” в занятом ею Крыму для легализации своей оккупации.

Накануне перед всеми дипломатическими учреждениями России на территории Украины в Киеве, Харькове, Львове и Одессе 23 февраля установили билборды и лайтбоксы с эмблемой контрразведки Службы безопасности Украины и напоминанием, что Крым – это Украина.

Билборды и лайтбоксы с лого “Aquila non captat muscas”, что переводится как “Орел мух не ловит” и является девизом украинской контрразведки установлены перед дипучреждениями.