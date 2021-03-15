Российский дизель прекратят поставлять в Украину, это “ответка” за санкции против Медведчука

Дилер “Proton Energy Group SA” известил о решении прекратить поставки нефтепродуктов на украинский рынок с 1 апреля 2021 года.

Швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A. прекратит поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля.

Об этом компания известила своих украинских контрагентов соответствующим письмом.

“С глубоким сожалением сообщаем вам, что Proton Energy Group SA приняла решение прекратить сотрудничество и прекратить поставки нефтепродуктов на украинский рынок с 1 апреля 2021 года. Просим Вас считать это письмо официальным извещением о расторжении контракта”, – цитирует письмо профильное издание Enkorr.

Среди причин такого решения в компании называют действия украинской власти. В частности, СБУ якобы настоятельно рекомендовала участникам топливного рынка не сотрудничать с Proton Energy и воздерживаться от покупки нефтепродуктов у компании.

Кроме того, компания указывает на обыски в сети АЗС Glusco, принадлежащих группе Proton Energy, и арест дизельного топлива в трубопроводе компании “ПрикарпатЗападТранс”.

С 2016 года трейдер является единственным поставщиком продукции “Роснефти” в Украине. В 2020 году компания поставила в Украину 1,77 млн тонн (23,9% рынка). Ее клиентами являются крупнейшие игроки рынка Украины: Wexler Group, ОККО, WOG, KLO, Glusco, “Альянс Энерго Трейд”, “Автотранс”, “Надежда”, “Авантаж” и другие.

Один из крупнейших контрагентов трейдера Wexler Group подтвердила информацию о прекращении поставок.

“С апреля компания полностью приостанавливает поставки дизельного топлива происхождением из Российской Федерации в Украину”, – цитирует другое издание OilPoint собственный источник в Wexler.

Напомним, что 19 февраля СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука, его бизнес-партнеров и активов.

Через несколько дней после этого Высший антикоррупционный суд наложил арест на украинский участок магистрального нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление”, используемый швейцарской группой Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, которого неформально связывают с Виктором Медведчуком. Он также контролирует в Украине сеть АЗС Glusco.