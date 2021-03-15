Оппозиционную “Новую газету” в Москве атаковали неизвестным химическим веществом

В помещении сохраняется устойчивый резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании.

Российское медиа “Новая газета” заявило о поражении неизвестным химическим веществом здания, где расположена редакция. На место выехали экстренные службы, в частности МВД, ФСБ и МЧС. О пострадавших не сообщается.

Само здание является режимным объектом и находится в Москве по адресу Потаповский переулок, 3, сообщили в “Новой газете”. Журналисты отметили, что “химической атаке подвергся вход”.

“В помещении сохраняется устойчивый резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании. Источник атаки пока не установлен”, – отметили в СМИ.

В издании отметили, что, по мнению журналистов, запах очень схож с тем, который ощущался во время нападения на дом и автомобиль сотрудницы “Новой газеты” Юлии Латыниной в июле 2017 года. Тогда на жилище и машину женщины распылили вещество неизвестного состава с неприятным запахом.

“Новая газета” также напоминает, что в апреле 2017 года в редакцию прислали письмо с белым порошком неизвестного происхождения.

Напомним, что в октябре 2018-го в Москве в здание, где находится редакция “Новой газеты”, неизвестные подбросили похоронный венок с угрозами в адрес одного из журналистов. А на следующий день там же обнаружили корзину с отрезанной головой барана, с очередной порцией угроз.