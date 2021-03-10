Российские спецслужбы создали отдельные подразделения по Украине

В спецслужбах РФ есть подразделения, которые работают исключительно по украинскому направлению

Российские спецслужбы ведут целенаправленную работу против Украины в информационной сфере, а их отдельные подразделения работают исключительно на расшатывание ситуации в нашей стране.

Об этом на Всеукраинском форуме «Украина 30» заявил начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, сообщает пресс-служба ведомства.

«В условиях гибридной войны масштабность информационной агрессии РФ, которая организуется и координируется этими структурами, возрастает на порядок. Они сконцентрированы на проведении специальных информационных операций и акций, в том числе подрывного характера. То есть отдельные подразделения, которые работают исключительно «по Украине» и получают на это финансирование», – подчеркнул Илья Витюк.

По словам руководителя ДКИБ, инструментами в гибридной войне становятся: телеканалы, информационные порталы, вебресурсы, сообщества в соцсетях, почтовые сервисы, телеграмм-каналы, так называемые фабрики троллей и отдельные блогеры. Они используются для антиукраинской пропаганды и дестабилизации ситуации в нашей стране.

СБУ лишь в 2020 году заблокировала более 2,5 тысячи сообществ в соцсетях с миллионной аудиторией и более 20 бот-сетей мощностью более 60000 аккаунтов, нейтрализовала более 600 киберинцидентов и кибератак на информационные ресурсы органов государственной власти, прекратила деятельность 20 хакерских группировок, причастных к таким атакам.

«Через такие сети собирают разведывательные и персональные данные граждан Украины, а затем атакуют органы и объекты критической инфраструктуры государства», – подчеркнул Илья Витюк. Значительная часть таких ботосетей и кибератак координируются именно с РФ.

Аналогичная ситуация с пророссийской пропагандой, над которой работают профессиональные пропагандисты на заказ спецслужб страны-агрессора. Поэтому СБУ объявила о подозрениях отдельным блогерам и администраторам телеграмм-каналов, в том числе по государственной измене и разжигании национальной вражды и ненависти.