Кернес и Добкин звали в Харьков “русский мир” по образцу “Л/ДНР”, – соратник

Олигарх Павел Фукс рассказал в интервью (чтобы посмотреть видео досчитайте текст до конца), как весной 2014 года его друг, городской глава Харькова Геннадий Кернес и Михаил Добкин хотели поддержать создание в Харькове “народной республики” по образцу формирований “Л/ДНР”.

Главу Харькова удалось отговорить от сепаратистских идей угрозами, однако Добкин некоторое время лоббировал эту идею.

“Добкин все время хотел “ХНР”, и Гена хотел. Но Гену мы уговорили с Игорем Валерьевичем (Коломойским – ред..)… Это, кстати, конфликт был Добкина с Кернесом, потому что Гена сам принимал решение, а тот, видимо, кому-то наобещал чего-то, но Гена сказал: нет, такого не будет, я выйду и скажу. И выступил, сказал. Это была целая спецоперация”, – вспоминает Фукс.

С его слов, ему пришлось провести за телефонными переговорами больше шести часов. “Начали мы разговаривать где-то в 24:00, закончили примерно в 06:15. Это, наверное, раз 30 я одному звонил, этого уговаривал…Потом договорились, как он это объявит. Тот набрал Ткаченко, сказал: смотри, чтобы Кернесу задали вопрос. Он будет там выступать”, – рассказал олигарх.

Напомним, после похорон Геннадия Кернеса в конце 2020 года боевик Игорь Стрелков-Гиркин рассказал, как в начале 2014 года после бегства Януковича Добкин и Кернес летали в Москву и согласовали план создания “ХНР”.

Геннадий Кернес скончался в немецкой клинике Charitе после продолжительной болезни. По данным СМИ, у харьковского городского главы отказали почки на фоне заболевания коронавирусом.