Третья мировая информационная война: Германия стала лидером по количеству атак российской дезинформации

Против Германии было совершено более 700 дезинформационных атак, в то время как против Франции — 300.

Германия значительно чаще становилась объектом российской дезинформации. С конца 2015 года против Германии было совершено более 700 дезинформационных атак, в то время как против Франции — 300.

Об этом говорится в докладе Европейской службы внешних связей, пишет Deutsche Welle.

Согласно докладу, Кремль проводит систематическую и обширную кампанию дезинформации против Германии, «призванную создать неуверенность и разлад» и дать российским чиновникам «пространство для маневра».

«Ни одно государство ЕС не атакуют активнее, чем Германию», — отмечается в докладе службы. Согласно ее данным, речь идет о политических кампаниях против Берлина и о влиянии прокремлевских СМИ.

Используя для анализа публикации и выступления политиков, которые имеются в открытом доступе, Европейская служба внешних связей установила, что против Италии было совершено около 170 дезинформационных атак, против Испании — всего 40. Против Германии таких атак было намного больше.

«Кремль создает интеллектуальный образ Германии, в котором присутствуют несколько рациональных голосов на фоне хора иррациональных», — говорится в докладе. При этом Россия обвиняет Германию в уклонении от диалога.

Среди примеров таких атак — обвинения Германии в «инструктировании» жены заключенного оппозиционного политика Алексея Навального Юлии и утверждение о ее тайном немецком гражданстве. Во всех подобных историях Германию изображают как организатора антироссийских действий или неразумную марионетку.

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