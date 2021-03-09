Третья мировая информационная война: Германия стала лидером по количеству атак российской дезинформации
Против Германии было совершено более 700 дезинформационных атак, в то время как против Франции — 300.
Германия значительно чаще становилась объектом российской дезинформации. С конца 2015 года против Германии было совершено более 700 дезинформационных атак, в то время как против Франции — 300.
Об этом говорится в докладе Европейской службы внешних связей, пишет Deutsche Welle.
Согласно докладу, Кремль проводит систематическую и обширную кампанию дезинформации против Германии, «призванную создать неуверенность и разлад» и дать российским чиновникам «пространство для маневра».
«Ни одно государство ЕС не атакуют активнее, чем Германию», — отмечается в докладе службы. Согласно ее данным, речь идет о политических кампаниях против Берлина и о влиянии прокремлевских СМИ.
Используя для анализа публикации и выступления политиков, которые имеются в открытом доступе, Европейская служба внешних связей установила, что против Италии было совершено около 170 дезинформационных атак, против Испании — всего 40. Против Германии таких атак было намного больше.
«Кремль создает интеллектуальный образ Германии, в котором присутствуют несколько рациональных голосов на фоне хора иррациональных», — говорится в докладе. При этом Россия обвиняет Германию в уклонении от диалога.
Среди примеров таких атак — обвинения Германии в «инструктировании» жены заключенного оппозиционного политика Алексея Навального Юлии и утверждение о ее тайном немецком гражданстве. Во всех подобных историях Германию изображают как организатора антироссийских действий или неразумную марионетку.
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