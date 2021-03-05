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Соратники Анатолия Шария обвиняют под ОПУ своего лидера в измене

Пикет против Шария под ОПУ

Среди «шариев» начался раскол, и это вполне прогнозируемое явление, ведь политикой нужно заниматься лично.

Под Офисом Президента Украины проходит митинг партийцев Анатолия Шария, которые пришли с символикой партии и обвиняют своего лидера в измене.

Об этом пишет блогер Сергей Иванов на своей странице в Фейсбуке.

“Я так понимаю, среди «шариев» начался раскол, и это вполне прогнозируемое явление, ведь политикой нужно заниматься лично, а не скрываясь за заборами фешенебельных испанских вилл. Трусы в политике не выживают”, – написал Иванов.

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Протестующие стоят с плакатами с лозунгами: «Шарий – неонацист», «Мы отказываемся от Шария», «Нет европедофилам», «Партия Шария – без Шария», «Толя и Оля – кремлевские тролли», «Шарий – подлый трус» etc.

Как сообщалось, СБУ направила запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу Анатолия Шария.

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