“Они нас обманули”: Богуслаев о контракте “Мотор Сич” с китайцами

Ни китайских инвесторов, ни китайской инвестпрограммы. Есть только обещания инвестиций. А также 100 млн кредита.

Китайские инвесторы “Мотор Сич” не выполнили условия инвестиционной программы, предусмотренные соответствующими соглашениями.

Об этом заявил президент компании Вячеслав Богуслаев на заседании Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в четверг, 4 марта.

Видео с заседания комитета в своем Телеграмм-канале обнародовал журналист Игорь Соловей.

«Никакого договора об инвестициях со стороны китайских товарищей – нет. Они нас обманули», – сказал Богуслаев.

По словам президента компании, он регулярно проводит телемосты с китайской стороной и призывает их не нарушать украинское законодательство.

«Ни китайских инвесторов, ни китайской инвестпрограммы. Обещания есть: в договоре приобретения акций записано, что в 2018 году должны 100 млн долларов и 150 млн – всего 250 млн долларов. Ни копейки!” – сказав Богуслаев.

Он также отметил, что с китайской стороной есть договор займа, согласно которому «Мотор Сич» должна в 2026 году вернуть 100 млн долларов.