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Федерализация не прошла: СБУ накрыли организаторов псевдо-ОТГ

Группа лиц пыталась сформировать в Кировоградской области «альтернативные» органы местного самоуправления, дублировавшие названия действующих ОТГ.

СБУ разоблачила и пресекла деятельность разветвленной антиукраинской сети, организаторы которой создавали незаконные органы местной власти в Кировоградской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По данным следствия, группа лиц пыталась сформировать в регионе «альтернативные» органы местного самоуправления, дублировавшие названия действующих ОТГ. Для легализации незаконной структуры представители «народовластия» разрабатывали фиктивные регистрационные документы, уставы, печати и удостоверения.

В одной из социальных сетей организаторы создали страницу, на которой призвали местных жителей присоединиться к псевдогосударственным образованиям. В частности, сотрудники спецслужбы задокументировали, что от имени таких «псевдоОТГ» направлялись письма предприятиям и учреждениям с требованием передать имущество на баланс.

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По замыслу кураторов, такие действия должны были привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

Во время обысков правоохранители изъяли: мобильные устройства и компьютерную технику; документацию вновь созданных псевдоорганов местной власти; печатную продукцию, подтверждающую противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 353 (Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Разоблачение и документирование противоправной деятельности фигурантов дела проводилось совместно со следователями Нацполиции.

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