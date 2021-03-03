В ОРДЛО фиксируются массовые передвижения военной техники, Кравчук негодует

Заявления “ДНР” о намерении открывать огонь на опережение по ВСУ расцениваются как угроза одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и срыва Минских соглашений.

На Донбассе зафиксировали массовые нарушения размещения вооружения и военной техники вооруженных формирований России за пределами выделенных мест хранения.

Об этом сообщила пресс-служба Операцим Объединенных сил на странице в Facebook в среду, 3 марта, ссылаясь на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

“Массовые скопления и передислокация военной техники и вооружения оккупантов еще раз доказывают, что вооруженные формирования РФ дальше проводят военные учения. Это может привести к дальнейшему обострению ситуации на линии соприкосновения”, – говорится в сообщении.

В частности, патрули СММ ОБСЕ зафиксировали шесть гаубиц Д-30 калибра 122 мм вооруженных формирований РФ. Они были расположены с нарушением линии отвода на полигоне вблизи населенного пункта Терновое на неподконтрольной правительству Украины территории.

Кроме того, вооружение и военная техника противника была размещена за пределами выделенных мест хранения на полигонах вблизи таких населенных пунктов:

Мирное – 56 ББМ, 21 танк, 11 САУ и 10 гаубиц;

– 56 ББМ, 21 танк, 11 САУ и 10 гаубиц; Терновое – 16 танков;

– 16 танков; Круглик – 32 танка;

– 32 танка; Минусинск – 46 ББМ, 12 танков, 20 САУ, 7 ЗРК и 25 прицепных гаубиц (минометов) неустановленного образца;

– 46 ББМ, 12 танков, 20 САУ, 7 ЗРК и 25 прицепных гаубиц (минометов) неустановленного образца; Бугаевка – 20 танков.

Также продолжается препятствование работе беспилотников СММ ОБСЕ. Так, мини-БПЛА Миссии шесть раз препятствовали во время мониторинга ОРДЛО в районе населенных пунктов Каштановое и Петровское, недалеко от Донецка.

1 марта представители вооруженных формирований РФ не пропустили через блокпост и задержали на пять часов патруль СММ вблизи н.п. Оленевка.

Кроме того, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук на заседании 3 марта, которое состоялось в режиме видеоконференции заявил, что заявления “народной милиции ДНР” о намерении открывать огонь на опережение по Вооруженным силам Украины расцениваются как угроза одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и срыва Минских соглашений.