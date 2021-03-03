Новым главой минобороны может стать бывший кандидат в мэры Киева

Народный депутат пропрезидентской фракции “Слуга народа” Ирина Верещук может возглавить Министерство обороны вместо Андрея Тарана.

Об этом сообщил бывший “слуга” Александр Дубинский, ссылаясь на собственные источники.

“Сегодня коллеги в Раде мне сказали, что в ОП рассматривается вариант снятия министра обороны (Андрея) Тарана и назначения вместо него Ирины Верещук. В декабре комитет по нацбезопасности ВР уже выражал Тарану недоверие, но тогда скандал замяли в ОП. Сейчас, видимо, решили отыграть назад и вернуться к отставке министра обороны”, — написал нардеп у себя в Telegram.

“Не стоит удивляться и огромной смелости будущего кандидата в министры обороны”, — подчеркнул Дубинский, который давно критикует Верещук за проигрыш на выборах мэра Киева.

О возможном назначении нардепа на должность министра сообщил также анонимный Telegram-канал “Джокер”.

“Пообщался от имени Бородатой Бабушки с одним из высокопоставленных людей из ОП, из чего мне стало известно, что Ирина Верещук имеет все шансы стать министром обороны Украины. К сожалению переписку на данный момент опубликовать не могу, но задача этой строгой Мерри Поппинс — спуститься на своём волшебном зонтике и вышвырнуть оттуда Бородатую Бабушку из поставок нефтепродуктов, так же как это сделали недавно с Центрэнерго”, — говорится в сообщении.

PolitUA обращает внимание, что ранее Верещук чуть ли не впервые опубликовала в своих соцсетях фотографию в форме с курсантских времен обучения (фото вверху). Напомним, Ирина Верещук закончила Львовскую военную академию сухопутных войск им.П.К.Сагайдачного и является офицером запаса. В случае ее назначения она станет первым в истории Украины министром-женщиной, которая возглавит военное ведомство.