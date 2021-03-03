Новым главой минобороны может стать бывший кандидат в мэры Киева
Кандидатура Верещук одобрена в Офисе президента Украины.
Народный депутат пропрезидентской фракции “Слуга народа” Ирина Верещук может возглавить Министерство обороны вместо Андрея Тарана.
Об этом сообщил бывший “слуга” Александр Дубинский, ссылаясь на собственные источники.
“Сегодня коллеги в Раде мне сказали, что в ОП рассматривается вариант снятия министра обороны (Андрея) Тарана и назначения вместо него Ирины Верещук. В декабре комитет по нацбезопасности ВР уже выражал Тарану недоверие, но тогда скандал замяли в ОП. Сейчас, видимо, решили отыграть назад и вернуться к отставке министра обороны”, — написал нардеп у себя в Telegram.
“Не стоит удивляться и огромной смелости будущего кандидата в министры обороны”, — подчеркнул Дубинский, который давно критикует Верещук за проигрыш на выборах мэра Киева.
О возможном назначении нардепа на должность министра сообщил также анонимный Telegram-канал “Джокер”.
“Пообщался от имени Бородатой Бабушки с одним из высокопоставленных людей из ОП, из чего мне стало известно, что Ирина Верещук имеет все шансы стать министром обороны Украины. К сожалению переписку на данный момент опубликовать не могу, но задача этой строгой Мерри Поппинс — спуститься на своём волшебном зонтике и вышвырнуть оттуда Бородатую Бабушку из поставок нефтепродуктов, так же как это сделали недавно с Центрэнерго”, — говорится в сообщении.
PolitUA обращает внимание, что ранее Верещук чуть ли не впервые опубликовала в своих соцсетях фотографию в форме с курсантских времен обучения (фото вверху). Напомним, Ирина Верещук закончила Львовскую военную академию сухопутных войск им.П.К.Сагайдачного и является офицером запаса. В случае ее назначения она станет первым в истории Украины министром-женщиной, которая возглавит военное ведомство.