Байден готов подталкивать Украину к реформам, даже в жесткой форме – экс-посол

Подталкивание украинских реформ в любом случае будет полезным для Украины, даже если не все приветствовать давление со стороны Америки

Байден готов подталкивать Украину к реформам, даже в жесткой форме, заявил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

«Президент Байден готов подталкивать Украину к реформам и, возможно, даже иногда в жесткой форме с добрыми намерениями – для реализации ключевых шагов, которые будут политически тяжелыми, но необходимыми, если Украина хочет состояться как успешное государство и реализовать весь свой потенциал», – подчеркнул бывший высокопоставленный дипломат.

Об этом рассказал во время онлайн-конференции, организованной американо-украинским Деловым советом, передает Укринформ.

В этом контексте он отметил, что и в Украине, и на Западе существуют определенные беспокойства, в частности, замедление украинских реформ в течении последнего года, паузы в программе МВФ, усиленного влияния олигархов.

Вместе с тем, отметил Пайфер, в последнее время поступают и другие сигналы: «Например, президент Зеленский выступил против господина Медведчука, что, по моему мнению, хорошо».

Кроме того, экс-посол заметил, что подталкивание украинских реформ в любом случае будет полезным для Украины, даже если не все приветствовать давление со стороны Америки. «Украине нужно воспользоваться возможностями, которые она имеет сейчас, для консолидации реформ и введения реальных решительных мер для сдерживания коррупции», – акцентировал Пайфер.

В этой связи он подчеркнул: «Джо Байден является именно тем партнером, который сейчас нужен Украине».