ЕС готовится ввести “ковидные паспорта”

Ковидные паспорта появятся в ЕС через несколько месяцев

Паспорта вакцинации от COVID-19 появятся в Европейском союзе не ранее, чем через несколько месяцев.

Об этом пишет Bloomberg.

Введение ковид-паспортов грозит срывом туристического сезона в 2021 году.

Во внутреннем документе сообщества говорится, что Еврокомиссия работает «над созданием цифровой инфраструктуры, которая бы облегчила аутентификацию подобных паспортов».

При этом отмечается, что техническая работа по созданию такой платформы может занять от двух до четырех месяцев.

По данным Bloomberg, ЕК просит членов ЕС представить замечания по этому вопросу до публикации законопроекта о паспортах вакцинации в конце марта.

Странам предстоит выработать общий подход к «доказательствам выздоровления» от COVID-19, поскольку пока неясно, как долго человек, перенесший болезнь, обладает иммунитетом и будет ли его организм так же устойчив к новым вариантам коронавируса.