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Не только бензоколонка: Россия увеличивает экспорт угля в Китай

Путин выделил на мегапроект по строительству железной дороги для вывоза угля из Якутии в Китай 10 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин одобрил новый «мегапроект» РЖД по доставке угля из Якутии в Китай.

Открывая совещание по развитию угольной отрасли, российский лидер отметил, что на рынке азиатско-тихоокеанского региона есть дополнительная потребность, которую могли бы покрыть компании из РФ, поэтому важно вовремя нарастить экспортный потенциал.

Из 199 млн. тонн экспортного угля третья часть уходит в Азию.

По оценкам РЖД, если наладить транспортную инфраструктуру можно дополнительно продавать за рубеж 56 млн. тонн угля с месторождений Восточной Сибири. Поэтому у монополии «созрел» проект по расширению Байкало-Амурской магистрали на участке Тында-Комсомольск-Ванино стоимостью в 700 млрд. рублей (9,6 млрд. долларов).

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Он включает создание почти тысячи километров главных железнодорожных путей, строительство моста через Амур и нового Кузнецовского тоннеля в Хабаровский крае.

Путину идея понравилась и он поручил правительству представить дополнительные предложения по развитию восточного участка Байкало-Амурской магистрали. При этом, не возражает, чтобы деньги взяли из Фонда национального благосостояния.

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