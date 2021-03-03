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Британский посол опровергает, что Украина закупила не вакцину, а “го*но”

Covishield – это лицензионное название Oxford-AstraZeneca AZD1222, произведенной в Индии.

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс категорически отрицает предположение, что вакцины Covishield и Oxford/AstraZeneca отличаются по формуле.

Об этом Симмонс заявила в Твиттере.

“Вакцины: фактчек. Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield – это лицензионное название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемые в Украине, отличаются по формуле, категорически неправильное”, – подчеркнула посол Великобритании.

Как известно, президент Владимир Зеленский 2 марта привился от коронавируса вакциной Covishield, разработки Oxford/AstraZeneca, в военном госпитале в Северодонецке.

Украина начала вакцинацию 24 февраля препаратом Covishield, изготовленным в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

До 31 марта Минздрав рассчитывает получить еще 1,5 млн доз этой вакцины. Также в начале марта ожидается поставка 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX.

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Вакцинация от коронавируса, согласно Национальному плану вакцинации, будет проводиться в пять этапов. На первом должны быть вакцинированы медицинские работники, работающие в больницах, оказывающих медицинскую помощь при COVID-19, а также работники мобильных бригад, осуществляющие прививки.

С 1 марта есть возможность записаться в список ожидания на вакцинацию через портал “Дія”, мобильное приложение “Дія” или Национальный контакт-центр Минздрава.

5й президент Украины Петр Порошенко, выступая в Верховной Раде, процитировал одного из врачей, который считает, что никто не хочет вакцинироваться из-за того, что “привезли го*но”.

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