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Метро в Киеве будет работать даже во время локдауна

Однако введут временные ограничения.

В случае введения локдауна, метрополитен в Киеве может продолжить работу. Однако открываться он будет только утром и вечером.

Об этом в комментарии “Сегодня” заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан. По его словам, пока что официального документа нет, но об ограничениях обязаны предупредить заранее.

“Все даты введения локдауна должны быть согласованы с бизнесом… Что же касается работы метрополитена, то если вводится локдаун, проводятся и ограничительные мероприятия по работе транспорта”, – уточнил он.

По мнению Рубана, транспорт должен продолжать обеспечивать бесперебойную работу всех стратегически важных предприятий города. А уже в зависимости от необходимости власти должны принимать решение, что будет работать – наземный транспорт или метрополитен.

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“Это не вопрос одного дня. Например, возможен вариант работы метрополитена в утренние и вечерние часы, чтобы обеспечить жизнедеятельность города”, – подытожил он.

Как ранее сообщал PolitUA, в Офисе президента уточнили, когда примут решение о локдауне.

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