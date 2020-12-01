Министерство обороны Украины впервые осуществило закупку военных товаров через профильное Агентство НАТО. Сделка была проведена напрямую и без посредников.

Об этом сообщила Миссия Украины в Альянсе на своей странице в Twitter. Там поздравили украинское оборонное ведомство с успешным самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки.

“Завершилась первая в истории Минобороны закупка военных товаров без посредников через Агентство НАТО по поддержке и поставке для нужд ВСУ”, – уточнили в сообщении.

Также стало известно, что первой закупкой для ВСУ Украины стало приобретение гусеничных лент для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2. Самостоятельный выход на международные рынки позволит Минобороны значительно сэкономить средства на закупках и избежать большинства коррупционных рисков, которые присутствуют, когда оборонное ведомство вынуждено пользоваться услугами компаний-посредников.

Как ранее сообщал PolitUA, в МИДе назвали условия членства Украины в НАТО.