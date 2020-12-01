Украина хочет создать пост спецпредставителя ЕС по вопросам Крыма

Об этом заявил глава украинского МИД

Украина выступает за создание поста специального представителя Европейского союза по вопросам полуострова Крым. В Киеве считают, что ЕС станет хорошим партнером в этом вопросе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu. По его словам, кризис с Крымом происходит непосредственно на территории Европы и заслуживает особого внимания ЕС.

“Мы хотели бы, чтобы была введена позиция специального представителя ЕС по Крыму”, – подчеркнул Кулеба.

Министр также напомнил, что Россия систематически подавляет меньшинства и любые группы, которые не согласны с оккупацией Крыма.

“Россия русифицирует Крым. Меджлис крымских татар – представительный орган – запрещен. Обучение на украинском языке доступно только 0,2% школьников Крыма. Все это явное нарушение международного гуманитарного права”, – заявил Кулеба.

При этом он выразил уверенность в том, что Россия в конечном итоге уйдет из Крыма, а Украина вернет свой суверенитет.

Как ранее сообщал PolitUA, в Крыму собираются хоронить людей в картонных гробах.