В Кремле отреагировали на требование Санду вывести войска из Приднестровья

Президент Молдовы Майя Санду не обсуждала с Москвой идею реформировать миссию российских “миротворцев” в Приднестровье, превратив ее в гражданскую.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он добавил, что с экс-президентом Молдовы Игорем Додоном диалог был “гораздо более конструктивный”.

Сейчас в Кремле рассчитывают на то, что у нового руководства Молдовы есть большая потребность “в более сбалансированном подходе в контексте наших двусторонних отношений”.

“Мы рассчитываем на то, что этот конструктивизм будет продолжаться, что в этом плане будет определенная преемственность, и мы будем учитывать все возможные негативные последствия любых резких шагов”, – сказал Песков.

Как ранее сообщал PolitUA, президент Молдовы Майя Санду заявила о необходимости вывода российских войск из Приднестровья.