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Нормандский формат: Россия “обиделась” на Францию

Все дело в печально известной “формуле Штайнмайера”.

Российская Федерация недовольна позицией Франции по так называемой “формуле Штайнмайера”. Проблема якобы в невключении ее в украинское законодательство.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Министерства иностранных дел России. Кремль считает, что для придания данной формуле статуса на законодательном уровне якобы необходима лишь законотворческая деятельность Верховной Рады.

В результате россияне набросились с критикой на МИД Франции, который не включил формулу в закон об особом статусе Донбасса. В заявлении российского МИДа также говорится, что в декабре 2019 года “нормандский” саммит в Париже якобы поручил инкорпорировать “формулу Штайнмайера” в украинское законодательство.

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В Кремле уточнили, что данная формула определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе ОРДЛО. Ее принятие якобы было “уступкой Донбасса, который соглашается вернуться в состав Украины только на условиях предоставления ему особого статуса”.

Как ранее сообщал PolitUA, Россия не хочет встречаться в “нормандском формате”.

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