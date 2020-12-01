На протяжении 30 ноября российские террористы на Донбассе четырежды нарушили режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. В частности, они запустили к позициям Вооруженных сил Украины беспилотник.

Об этом сообщили в пресс-центре Штаба ООС. По их информации, российско-оккупационные войска применили вблизи населенных пунктов Водяное и Новотошковское гранатометы различных систем и стрелковое оружие. А неподалеку от Гнутово враг вел огонь из станкового противотанкового гранатомета. Потерь в рядах украинских защитников при этом нет.

На Приазовье, вблизи Водяного, враг запустил БПЛА типа “Квадро”, который пересек линию разграничения. Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия украинские военнослужащие сбили беспилотный летательный аппарат противника.

“Украинские военнослужащие продолжают выполнять определенные задачи и готовы предоставить адекватный отпор врагу. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил”, – подчеркнули в штабе ООС.

Как ранее сообщал PolitUA, СБУ предотвратила теракт на Донбассе.