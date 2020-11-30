В редакции государственного бюджета на 2021 год, который Кабинет Министров уже отправил на голосование в Верховную Раду, деньги на повышение зарплаты медикам не предусмотрены.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в ходе ежедневного брифинга. Он подчеркнул, что предложение Минздрава в документ даже не внесли.

“Именно поэтому я, как министр здравоохранения, за этот бюджет не голосовал, не поддержал. Я не могу себе позволить поддержать такие цифры в бюджете на следующий год”, – пояснил министр.

В качестве примера он привел ситуацию, свидетелем которой стал в областной больнице Житомира. Там, в реанимации неврологического отделения, на протяжении 15 лет работает врач Жанна Басковская. Медик, которая занимается больными с острым мозговым инсультом, получает около шести тысяч гривен.

“У нас в стране тысячи врачей таких, как Жанна, которые живут своей профессией… Любая цивилизованная страна за такую ​​работу платит не шесть тысяч гривен, соседняя Польша или другие европейские страны – 5-6 тысяч евро. То есть в 30 раз больше”, – подчеркнул министр.

Степанов добавил, что врач в Украине должен получать 23 тысячи гривен, медицинская сестра – 17 тысяч гривен, а младший медицинский персонал – 12 тысяч гривен.

“Это тот минимум, который мы можем сделать для наших медицинских работников, на которых мы всегда рассчитываем”, – подвел итог глава Минздрава.

Как ранее сообщал PolitUA, в Офисе президента уточнили, когда примут решение о локдауне.