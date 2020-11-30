ЕС введет санкции против России за распространение фейков

Евросоюз может ввести санкции против России или Китая за распространение фейков. С этим предложением собирается выступить Еврокомиссия.

Об этом пишет “Радио Свобода” со ссылкой на проект документа, который есть в распоряжении редакции. По их информации, с начала мониторинга уже было зафиксировано более 10 000 фактов прокремлевской дезинформации.

По данным журналистов, Еврокомиссия намерена в первую неделю декабря представить План действий европейской демократии. В нем говорится, что Евросоюз обязан более системно использовать весь спектр инструментов в борьбе с иностранным вмешательством.

“Возможные способы реализации этого варьируются от публичного выявления часто используемых методов (чтобы сделать их непригодными для эксплуатации) до наложения санкций после повторных нарушений”, – подчеркивается в документе.

Также в нем напоминают, что дезинформация может стать оружием, а ряд третьих стран, в частности, Россия и Китай, ранее участвовали в распространении фейков о COVID‑19 в Евросоюзе и по всему миру, чтобы “улучшить свой собственный имидж”.

Кроме того, предлагается ужесточить правила ЕС для онлайн-платформ, которые могут использовать для распространения фейков.

Как ранее сообщал PolitUA, Беларусь готовит санкции против украинских чиновников.