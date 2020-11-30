На вакцинацию от коронавируса в Госбюджете-2021 нет средств

Об этом заявили в Национальной службе здоровья Украины.

На полноценное лечение больных коронавирусом, доплату медикам и проведение вакцинации, предусмотренных в Госбюджете на 2021 год средств не хватит. В проект Программы медицинских гарантий заложено всего 123 миллиарда гривен.

Об этом в Facebook сообщила Национальная служба здоровья Украины. По их данным, в предложенном бюджете на лечение пациентов с COVID-19 на весь год предусмотрено только 14,5 миллиарда гривен.

“Учитывая динамику заболеваемости и рост нагрузки на систему, уже во втором квартале нам придется в десять раз уменьшить расходы на лечение пациентов с COVID-19. И отказаться от доплат врачам за работу с такими пациентами”, – подчеркнули в НСЗУ.

Также в ведомстве пояснили, что для преодоления пандемии нужно закладывать средства не только на лечение, но и на предотвращение инфицирования – то есть, вакцинацию. Но при этом в Программе медицинских гарантий предусмотрено недостаточно средств для повышения финансирования первичного звена медицинской помощи и вакцинацию от COVID-19.

“Это вопрос национальной безопасности. Правительства США, Германии еще многих стран уже готовятся к масштабному проекту вакцинации. И со стороны Украины будет ответственным и взвешенным шагом – выделить на это средства и обеспечить граждан защитой от болезни”, – уточнили медики.

У новому бюджеті на 2021 рік на охорону здоров’я на Програму медичних гарантій 2021 мають намір виділити 123 млрд грн…. Опубликовано НСЗУ Національна служба здоров’я України Понедельник, 30 ноября 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, в Офисе президента уточнили, когда примут решение о локдауне.