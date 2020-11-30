Российские войска должны покинуть Приднестровье – Майя Санду

Президент Молдовы выступила за вывод оперативной группы РФ.
Избранный президент Молдовы Майя Санду выступила за вывод оперативной группы российских войск из непризнанного Приднестровья. По ее словам, российские военные должны уйти оттуда вместе с боеприпасами, которые охраняют в регионе.
Об этом она заявила на пресс-конференции. По ее словам, требование вывести войска – это не просто декларация, это необходимость.
“Когда мы говорим о присутствии российских войск в ПМР (так называемая Приднестровская молдавская республика,- прим.ред.) – это оперативная группа РФ, по которой нет соглашения о присутствии их на территории Республики Молдова, и позиция Молдовы и в дальнейшем будет основываться на выводе данной группы”, – пояснила Санду.
“Буду работать с Россией столько, сколько нужно, чтобы решить вопрос вывоза оружия и вывода войск”, – подчеркнула она.
Как ранее сообщал PolitUA, Майя Санду анонсировала встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.