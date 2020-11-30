Российские войска должны покинуть Приднестровье – Майя Санду

Избранный президент Молдовы Майя Санду выступила за вывод оперативной группы российских войск из непризнанного Приднестровья. По ее словам, российские военные должны уйти оттуда вместе с боеприпасами, которые охраняют в регионе.

Об этом она заявила на пресс-конференции. По ее словам, требование вывести войска – это не просто декларация, это необходимость.

“Когда мы говорим о присутствии российских войск в ПМР (так называемая Приднестровская молдавская республика,- прим.ред.) – это оперативная группа РФ, по которой нет соглашения о присутствии их на территории Республики Молдова, и позиция Молдовы и в дальнейшем будет основываться на выводе данной группы”, – пояснила Санду.

“Буду работать с Россией столько, сколько нужно, чтобы решить вопрос вывоза оружия и вывода войск”, – подчеркнула она.

Как ранее сообщал PolitUA, Майя Санду анонсировала встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.