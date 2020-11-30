Второй Ан-225 “Мрия” можно достроить – глава “Укроборонпрома”

Второй образец самого большого самолета в мире Ан-225 “Мрия”, который все еще стоит на заводе “Антонов”, можно достроить. Однако для этого он должен быть полностью перепроектирован.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил Глава оборонного концерна “Укроборонпром” Игорь Фоменко. По его словам, у все технологические решения, использованные в “Мрии” пришли из 80-х годов и на его перепроектирование нужно очень много средств.

“Если такая задача будет поставлена, то я уверен, что “Антонов” в состоянии его выполнить, но давайте вспомним, что СССР строил этот самолет с одной целью – перевозка “Буранов” – и тогда деньги и сроки окупаемости не учитывались. Поэтому, скорее всего, это уже музейный экспонат. Он даже не имеет цельной формы”, – пояснил Фоменко.

Как ранее сообщал PolitUA, первый серийный самолет “Антонова” без российских деталей увидел свет.