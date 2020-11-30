Украина больше не может производить собственные патроны – глава “Укроборонпрома”

Отрасль нужно создавать с нуля.

В настоящее время в Украине не осталось полного цикла производства боеприпасов. Эту отрасль надо создавать с самого начала.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава оборонного госконцерна “Укроборонпром” Игорь Фоменко. По его словам, в пределах предприятий концерна нет даже проектов по производству боеприпасов малого калибра.

Сейчас Украина покупает все, “начиная от мелких до крупных калибров”, добавил Фоменко. Также военные используют складские остатки, однако среди них есть и те, у которых заканчивается срок эксплуатации.

Однако, по его мнению, все, что могут производить в Украине, надо делать.

“У нас высокий и производственный и научно-технический потенциал. Например, конструкторское бюро “Луч”, – напомнил он.

Как ранее сообщал PolitUA, “Укроборонпром” заработал почти миллион долларов на аренде.