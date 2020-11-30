СБУ предотвратила теракт на Донбассе

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила теракт в Донецкой области. Его пытались организовать диверсанты “МГБ ДНР”.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По их данным, бойцы ЦСО “А” задержали жителя Донетчины непосредственно в момент попытки подрыва подстанции распределения электроэнергии в районе проведения Операции Объединенных Сил.

“Оперативники спецслужбы установили, что мужчина действовал по заданию так называемого “МГБ ДНР”. Забрав из заранее приготовленного тайника самодельное взрывное устройство, террорист планировал заложить его на инфраструктурном объекте. По плану кураторов, теракт должен был дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать местное население”, – рассказали в ведомстве.

Злоумышленнику было сообщено о подозрении по статье ККУ и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Контррозвідка СБУ попередила теракт на Донеччині, організований «МДБ ДНР» Спецпризначенці ЦСО «А» затримали мешканця… Опубликовано Служба безпеки України Понедельник, 30 ноября 2020 г.

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