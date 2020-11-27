СБУ обнаружила тайник с оружием в центре Киева

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Печерском районе столицы тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки. Схрон был найден в здании президиума Национальной академии аграрных наук.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По их данным, во время следственных действий оперативники спецслужбы проводили обыски в 3-х областях Украины для получения дополнительных доказательств по фактам завладения должностными лицами имуществом Национальной академии аграрных наук Украины.

В ходе обысков в офисе Академии, расположенном вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти, оперативники спецслужбы обнаружили в подвальных помещениях учреждения арсенал военных средств поражения. Правоохранители уже идентифицировали и изъяли 4 РПГ, 2 автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, 2 артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию.

Сейчас следственно-оперативная группа и эксперты продолжают обыски помещений и изъятие военных средств поражения. Отметим, что руководство Академии также подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем и получении неправомерной выгоды.

СБУ виявила арсенал зброї у будівлі президії Національної академії аграрних наук Співробітники Служби безпеки України… Опубликовано Служба безпеки України Четверг, 26 ноября 2020 г.

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