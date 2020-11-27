СНБО готовит новое решение по Донбассу

Об этом заявил секретарь Совета Данилов.

СНБО готовит новое решение по ситуации на Донбассе. Открытым оно будет или закрытым – пока неизвестно.

Об этом в интервью журналу “Фокус” заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

“7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях”, – уточнил он.

Кроме того, Данилов заверил, что пока Россия не уйдет из Крыма и Донбасса, все переговоры и договоренности будут крайне шаткими с точки зрения их выполнения.

Как ранее сообщал PolitUA, Россия устроила очередной скандал на ТКГ в Минске.