Лукашенко назвал демократические выборы “подлянкой для Беларуси”

Непризнанный странами Европы и Украиной президент Беларуси Александр Лукашенко назвал демократические выборы “подлянкой”. Якобы именно ее хотят “подкинуть его стране”.

Как сообщило издание БЕЛТА, об этом Лукашенко заявил во время визита в одну из больниц с больными коронавирусом.

“Вы, наверное, заметили, что основной удар наших протестунов наносится по президенту и вертикали власти. Давай, демократия, все должны избираться… Мы это проходили в период Горбачева. Мы же избирали всех – руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас”, – сказал Лукашенко.

Вместе с тем он неожиданно заверил, что выступает за внесение поправок в Конституцию и убежден в необходимости скорректировать полномочия президента. Но при этом Лукашенко волнует то, что “незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя”, так как “будет беда”.

По мнению политика, Конституция в Беларуси “очень серьезная”. Такую же серьезную и жесткую Конституцию, где от решения президента зависит все, имеют только “три продвинутых государства” – Казахстан, Россия и Беларусь.

“Надо создать новую Конституцию, но выгодную для страны, чтобы потом страна не обвалилась”, – подытожил Лукашенко.

Как ранее сообщал PolitUA, Тихановская пообещала аннулировать все договоренности Лукашенко и Кремля.