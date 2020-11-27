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ВСУ испытали турецкие БПЛА Bayraktar и американские Javelin – фото

Были проведены масштабные учения с боевой стрельбой.

Вооруженные силы Украины провели масштабные тактические учения с боевой стрельбой. В ходе учений прошли испытания турецких ударных БПЛА Bayraktar TB2 и американских противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin.

Об этом сообщила АрмияInform. Учения состоялись на полигоне 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений “Широкий лан” в Николаевской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

“Во время занятия военнослужащие одной из механизированных бригад ВСУ продемонстрировали проведение учений батальонных тактических групп с боевой стрельбой в наступлении в урбанизированной местности, действия малых тактических групп, нанесение сосредоточенного ракетно-авиационного удара и т.д.” – уточняется в сообщении.

Особое внимание защитники Украины уделяли комплексному применению высокоточного оружия, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения. В учениях также активно использовались беспилотные летательные аппараты, которые осуществляли разведку и обеспечивали целеуказание для поражения вражеских целей. Были испытаны способности турецких беспилотников типа Bayraktar TB2, которые успешно выполнили свое задание без практического нанесения ударов по целям.

“Эффективное боевое применение продемонстрировали боевые расчеты противотанковых ракетных комплексов типа Javelin и “Стугна”, – подчеркнули в издании.

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Кроме того, активное участие в учениях принимала авиация Военно-Воздушных Сил Украины. Действия отработала штурмовая, истребительная и бомбардировочная авиация.

Учения ВСУ
Учения ВСУ
Учения ВСУ
Учения ВСУ
Учения ВСУ
Учения ВСУ
Учения ВСУ

Как ранее сообщал PolitUA, в Украине прошла испытания новейшая РСЗО “Буревій”.

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