Решение о необходимости введения полного локдауна в Украине примут после третьей недели “карантина выходного дня” (28–29 ноября).

Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил в интервью “Гордон“. По его словам, вопрос о необходимости локдауна будет решаться по итогам того, как пройдут третьи выходные жесткого карантина (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

“Чего мы пытаемся добиться карантином выходного дня? У нас начался резкий скачок роста заболеваемости. Заполняются больницы, открываются другие перепрофилированные больницы, начинают везти в другие места, люди снимают на видео, как переполнены больницы, выкладывают в соцсети, не зная о том, что соседняя больница полупустая и туда теперь везут всех пациентов. Это же тоже такая чуть-чуть накрученная штука. Мы пытаемся сбить темпы роста, чтобы стабилизировать ситуацию и за это время увеличивать количество коек, в первую очередь – с кислородом и другим необходимым оборудованием”, – пояснил Тимошенко.

Он подчеркнул, что вопрос возможного локдауна обсуждается с местными властями и их мнение также учитывается. Решение в первую очередь базируется на том, какими будут темпы роста заболеваемости и заполняемости больниц.

“Главная задача локдауна – не просто закрыть и чтобы людям хуже жилось. Главная задача в том, чтобы разорвать связи, чтобы в определенный период люди меньше друг с другом контактировали и меньше была переносимость COVID-19 между людьми”, – уточнил чиновник.

Тимошенко также заверил, что если власти все же решатся на локдаун, то коммуникация об этом с обществом “будет заранее”.

Напомним, что по словам министра КМУ Олега Немчинова, до среды, 2 декабря, в Кабинете министров не намерены принимать решение о введении новых карантинных ограничений или отмене карантина выходного дня.

Как ранее сообщал PolitUA, Арсен Аваков предложил ввести в Украине “радикальный локдаун”.