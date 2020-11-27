Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую пригласил на встречу избранный президент США Джо Байден.

Об этом сама Тихановская заявила в интервью телеканалу “Белсат”. Дату предполагаемой встречи она при этом не уточняла.

“Мы планируем встречу с Джо Байденом. У нас есть приглашение на такую встречу”, – сказала Тихановская. Кроме того, по словам политика, в ее планах также визиты в Великобританию, Норвегию и ряд других стран.

Как ранее сообщал PolitUA, Лукашенко возвращает Беларусь в руки Кремля.