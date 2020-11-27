Новости

Тихановская получила приглашение на встречу от Байдена

Дата визита пока не уточняется.

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую пригласил на встречу избранный президент США Джо Байден.

Об этом сама Тихановская заявила в интервью телеканалу “Белсат”. Дату предполагаемой встречи она при этом не уточняла.

“Мы планируем встречу с Джо Байденом. У нас есть приглашение на такую встречу”, – сказала Тихановская. Кроме того, по словам политика, в ее планах также визиты в Великобританию, Норвегию и ряд других стран.

Читайте также  Зачем Лукашенко «раскулачивает» Богуслаева. О темной стороне одной сделки

Как ранее сообщал PolitUA, Лукашенко возвращает Беларусь в руки Кремля.

Тоже интересно
Новости

МИД Украины ответил Беларуси на угрозы санкциями

Новости

Все договоренности Лукашенко и Кремля аннулируют – Тихановская

Политика

Беларусь готовит санкции против украинских чиновников

Новости

Лукашенко хочет развивать отношения с Россией

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

МИД Украины ответил Беларуси на угрозы санкциями

Все договоренности Лукашенко и Кремля аннулируют – Тихановская

Беларусь готовит санкции против украинских чиновников

1 из 393