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МИД Украины ответил Беларуси на угрозы санкциями

Дипломаты ожидали от Минска подобных шагов.

Украина полностью готова к введению Беларусью санкций против нашей страны. От Минска подобный шаг был ожидаемым.

Об этом в эфире телеканала “Украина” заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, подготовка санкционного пакета не стала для чиновника новостью.

“Для меня это заявление главы белорусского МИД Владимира Макея не новость. Мы прогнозировали подобный шаг белорусской стороны. В то же время, я хочу обратить внимание к тому, что Украина никакого зла Беларуси не делала, во внутренние дела Беларуси не вмешивалась, и поэтому мы с чистой совестью оставляем окончательное решение о возможных санкциях на рассмотрение белорусских властей”, – подчеркнул глава МИД.

Кулеба также добавил, что пока Беларусь не передавала никаких сигналов по официальным каналам о возможном введении санкций против украинских чиновников.

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Как ранее сообщал PolitUA, Лукашенко возвращает Беларусь в руки Кремля.

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