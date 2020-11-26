Все договоренности Лукашенко и Кремля аннулируют – Тихановская

Все договоренности Александра Лукашенко с Кремлем будут аннулированы. Ведь непризнанный лидер Беларуси потерял поддержку своего народа.

Об этом заявила один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская. По ее словам, оппозиция выступает за дружественные и партнерские отношения с Россией, но независимость и суверенитет Беларуси “не могут быть предметом торга”.

“О чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа. А значит, все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством”, – подчеркнула Тихановская.

Как ранее сообщал PolitUA, Лукашенко возвращает Беларусь в руки Кремля.