Новости

Все договоренности Лукашенко и Кремля аннулируют – Тихановская

Белорусский лидер потерял поддержку своего народа.

Все договоренности Александра Лукашенко с Кремлем будут аннулированы. Ведь непризнанный лидер Беларуси потерял поддержку своего народа.

Об этом заявила один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская. По ее словам, оппозиция выступает за дружественные и партнерские отношения с Россией, но независимость и суверенитет Беларуси “не могут быть предметом торга”.

“О чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа. А значит, все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством”, – подчеркнула Тихановская.

Читайте также  На пути к капитуляции: в Мюнхене определили 12 шагов к "миру на Донбассе"

Как ранее сообщал PolitUA, Лукашенко возвращает Беларусь в руки Кремля.

Тоже интересно
Новости

Тихановская получила приглашение на встречу от Байдена

Новости

МИД Украины ответил Беларуси на угрозы санкциями

Зона «русского мира»

На Донбасс отправился уже сотый “гумконвой РФ”

Политика

Беларусь готовит санкции против украинских чиновников

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Тихановская получила приглашение на встречу от Байдена

МИД Украины ответил Беларуси на угрозы санкциями

На Донбасс отправился уже сотый “гумконвой РФ”

1 из 1 973