В Киргизии хотят отказаться от русского языка

Русский язык в Кыргызстане могут лишить статуса официального. Это произойдет в рамках конституционной реформы.

Об этом сообщило издание 24.kg. По их информации, с соответствующим предложением выступил общественный деятель Садирдин Торалиев.

Во время своего выступления на конституционном совещании, он призвал защитить кыргызский язык. Причина в том, считает он, что молодежь постепенно перестает на нем говорить.

“Это, может, будет звучать радикально. Но мое предложение — оставить государственным языком только кыргызский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами. У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть”, — сказал Торалиев.

Деятель призвал развивать кыргызский язык, чтобы в будущем не потерять его.

Как ранее сообщал PolitUA, уже более трети украинцев говорят только на украинском.