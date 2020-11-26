Отношения между Беларусью и Россией не нуждаются в перезагрузке. Наоборот, их следует “развивать и усиливать”.

Об этом во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил белорусский президент, непризнанный странами Европы и Ук раиной, Александр Лукашенко. Его слова цитирует БелТА.

“Что касается белорусско-российских отношений, то нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы”, – заверил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что Беларусь якобы стремится сохранять тесный контакт с Россией.

“Я ничего нового не сказал. Я всегда об этом говорил. Просто не всегда, слушая меня, хотели это подчеркивать и повторять, особенно в России… Время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений. Уверен, что руководство России сегодня хочет и предпочитает такие отношения”, – пояснил Лукашенко.

Как ранее сообщал PolitUA, Лукашенко возвращает Беларусь в руки Кремля.